Meloni “Contrari al Green Pass ma non siamo No Vax” (Di sabato 24 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “In un mondo in cui in troppi sono abituati a cambiare posizione in base a dove soffia il vento, non si sopporta che qualcuno possa rimanere coerente. L'ultima delirante bugia della sinistra e del mainstream è che la posizione di Fratelli d'Italia sul Green Pass non sarebbe coerente perchè siamo favorevoli a quello europeo e oggi ci diciamo Contrari per entrare nei bar e nei ristoranti. Signori, sveglia: le due posizioni non sono in contrasto”. A dirlo in un videomessaggio sui social la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni. “Eravamo favorevoli e lo siamo ancora al ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 24 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “In un mondo in cui in troppi sono abituati a cambiare posizione in base a dove soffia il vento, non si sopporta che qualcuno possa rimanere coerente. L'ultima delirante bugia della sinistra e del mainstream è che la posizione di Fratelli d'Italia sulnon sarebbe coerente perchèfavorevoli a quello europeo e oggi ci diciamoper entrare nei bar e nei ristoranti. Signori, sveglia: le due posizioni non sono in contrasto”. A dirlo in un videomessaggio sui social la leader di Fratelli d'Italia Giorgia. “Eravamo favorevoli e loancora al ...

Advertising

fattoquotidiano : Salvini, Renzi e Meloni ‘immuni’ al vaccino: potrebbero farlo da mesi ma lo rimandano strizzando l’occhio alla gala… - LucaBizzarri : Ma Di Maio? Conte? Io l’unico di cui so è il grande Toninelli, che si è vaccinato. Ma gli altri? - Tele_Nicosia : Meloni “Contrari al Green Pass ma non siamo No Vax” - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Meloni “Contrari al Green Pass ma non siamo No Vax” - - CorriereCitta : Meloni “Contrari al Green Pass ma non siamo No Vax” -