Medjugorje | messaggio per oggi | “Satana attira molti al peccato”

(Di sabato 24 luglio 2021) La Madonna del suodel 25 ottobre 2012 ci mette in guardia dal maligno che tenta in ogni modo dirci a sé. Questo tempo, che dura dal 24 giugno 1981, è caratterizzato da un avvenimento che è unico nella storia dell’umanità, la presenza della Madonna in mezzo a noi, adella Madonna del 25 L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Anna Raisa Favale / Aleteia Ilin tempo di pandemia Secondo l'inviato del Papa, la pandemia non ha condizionato il "" di. "Il messaggi è sempre attuale poiché è l'...Lo sottolinea l'inviato speciale del Papa a, mons. Henryk Hoser, incaricato per la ... "Ildi Medugorje - dice l'inviato del Papa al Sir - è sempre attuale poiché è l'appello alla ...La Madonna del suo messaggio del 25 ottobre 2012 ci mette in guardia dal maligno che tenta in ogni modo di attirarci a sé.La Madonna nel suo messaggio del 2 aprile 2009 ci ricorda qual è la fonte della nostra salvezza da cui ci allontaniamo con facilità.