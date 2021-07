Masters1000 Toronto 2021 | Novak Djokovic rinuncia al torneo in Canada per la concomitanza olimpica

(Di sabato 24 luglio 2021) C’era da immaginarselo.non sarà al via deldi), previsto dal 9 al 21 agosto. La scelta di Nole di dare priorità alle Olimpiadi di Tokyo è stata tale che la partecipazione alcitato non fosse possibile. “Sarebbe stato fantastico avere qui il numero uno al mondo. Ciononostante, dopo la conquista del suo 20o Slam e la partecipazione alle Olimpiadi, capiamo la sua scelta e gli auguriamo il meglio per il resto della stagione”, ha dichiarato Karl Hale, il direttore del 1000 nordamericano. E dunque, la programmazione di, ...

Per arrivare pronto al cemento degli States, il nostro portacolori si cimenterà nei Masters1000 di Toronto (9 - 15 agosto) e di Cincinnati (15 - 22 agosto), dando priorità al 1000 nel quale riuscirà ... Novak Djokovic non parteciperà al Masters 1000 di Toronto. Il numero uno al mondo, al momento impegnato a Tokyo per i Giochi Olimpici, si è ritirato dal torneo canadese.