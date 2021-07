Marusic: “Non ci sono no vax alla Lazio, ci siamo vaccinati tutti stamattina” (Di sabato 24 luglio 2021) Il terzino della Lazio, Adam Marusic, ha parlato in conferenza stampa dopo l’allenamento del mattino. Su Sarri: “E’ cambiato il modo di giocare, giochiamo a 4 in difesa, fino adesso abbiamo fatto bene, dobbiamo lavorare tanto, speriamo sia un buon anno”. A Marusic i giornalisti hanno chiesto se è vero che in squadra ci sono alcuni giocatori no vax, come riportato questa mattina dai giornali. Ha negato. “No, abbiamo fatto tutti il vaccino stamattina. Non c’è nessun no vax tra noi”. Sul rinnovo: “Sto parlando con la società, vediamo che succederà”. Dove può arrivare la ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 24 luglio 2021) Il terzino della, Adam, ha parlato in conferenza stampa dopo l’allenamento del mattino. Su Sarri: “E’ cambiato il modo di giocare, giochiamo a 4 in difesa, fino adesso abbiamo fatto bene, dobbiamo lavorare tanto, speriamo sia un buon anno”. Ai giornalisti hanno chiesto se è vero che in squadra cialcuni giocatori no vax, come riportato questa mattina dai giornali. Ha negato. “No, abbiamo fattoil vaccino. Non c’è nessun no vax tra noi”. Sul rinnovo: “Sto parlando con la società, vediamo che succederà”. Dove può arrivare la ...

