Mario Balotelli, l'influencer lo accusa pesantemente: qualcosa non va (Di sabato 24 luglio 2021) Mario Balotelli, la influencer lo ha accusato pesantemente di non aver pagato dopo una prestazione sessuale, adesso è intervenuta la Questura. Mario Balotelli, è stato accusato di non aver pagato una prestazione sessuale (Getty Images)Il calciatore ha fatto ancora parlrae di sé, è finito nell'occhio del ciclone dopo il gossip per una vicenda che lo ha visto protagonista di un diverbio con la influencer Martina Ballarini. La influencer sul suo profilo Instagram ha raccontato di esser stata contattata dal calciatore per una prestazione sessuale a pagamento, ...

