Marijuana legalizzata in Italia: cosa dicono le normative ed usi della cannabis (Di sabato 24 luglio 2021) Marijuana legale o light, erba legalizzata…sappiamo davvero di cosa stiamo parlando? Su questo argomento ci sono ancora tanti dubbi e molta disinformazione e per questo cercheremo insieme di capire il significato e le normative che vigono su essa. La Marijuana legale è ricavata da infiorescenze femminili di canapa sativa, una pianta che presenta un basso contenuto di THC e un alto contenuto di CBD. THC CBD sono due principi attivi contenuti nella pianta che producono effetti diversi sul nostro organismo. Il THC produce un effetto di alterazione di stato mentale, è una sostanza psicoattiva che agisce a ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 24 luglio 2021)legale o light, erba…sappiamo davvero distiamo parlando? Su questo argomento ci sono ancora tanti dubbi e molta disinformazione e per questo cercheremo insieme di capire il significato e leche vigono su essa. Lalegale è ricavata da infiorescenze femminili di canapa sativa, una pianta che presenta un basso contenuto di THC e un alto contenuto di CBD. THC CBD sono due principi attivi contenuti nella pianta che producono effetti diversi sul nostro organismo. Il THC produce un effetto di alterazione di stato mentale, è una sostanza psicoattiva che agisce a ...

Advertising

90_mastro : RT @ADUC1: #BELIZE - #Cannabis legalizzata per bene!!: - Adimentsua : Non solo penso che la marijuana dovrebbe essere legalizzata, penso che dovrebbe essere obbligatoria. Sono per la linea dura. Bill Hicks -