Maresca: 'Abbiamo lavorato bene, il calendario? Inizio forte' (Di sabato 24 luglio 2021) Al termine di Trento - Parma, ecco il commento di Mister Enzo Maresca:'Sono molto soddisfatto della partita di oggi, come ho già detto in precedenza in questo momento il risultato conta perchè è ... Leggi su parmatoday (Di sabato 24 luglio 2021) Al termine di Trento - Parma, ecco il commento di Mister Enzo:'Sono molto soddisfatto della partita di oggi, come ho già detto in precedenza in questo momento il risultato conta perchè è ...

Advertising

natonel52 : @erosazzurro È una vergogna per l'intero popolo che #maresca si sia candidato a sindaco in una coalizione fatta da… - spendoergosum : @Roccio92 @gippu1 Intanto Calvarese, Pairetto e Maresca in Serie A ci sono arrivati. Frustrazione un tanto al chilo ne abbiamo? - ValentinaPrisc : #Maresca: “vedo Napoli e penso ad Amburgo e Valencia e mi chiedo cosa abbiamo di meno”. #MarescaxNapoli Catello '… - Pina951 : @severino_nappi @matteosalvinimi @LegaSalvini @Terranostranew2 Mi raccomando alle 11 vai a zerbinare a P/zza Nazion… - MENUETTOit : #Food e #Music: Maresca | ' Buon test | ci siamo mossi bene Il mercato? Abbiamo fatto abbastanza' -