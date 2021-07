Marco Lodadio manca la finale alle Olimpiadi: “Amaro in bocca, ma sono tornato quello del 2019” (Di sabato 24 luglio 2021) Marco Lodadio non è riuscito a qualificarsi alla finale agli anelli delle Olimpiadi di Tokyo 2021. L’azzurro si è fermato al nono posto, a un soffio dall’atto conclusivo: 14.633 (6.4 il D Score) a causa di un’imprecisione commessa al castello e a un passo indietro in uscita. Il romano, argento ai Mondiali 2019, è arrivato in rincorsa a questi Giochi dopo alcuni problemi fisica e non era al top della forma. C’è un po’ di Amaro in bocca, visto che l’obiettivo era una medaglia, ma c’è anche la consapevolezza di avere dato tutto. Il 29enne ha dichiarato attraverso i canali ... Leggi su oasport (Di sabato 24 luglio 2021)non è riuscito a qualificarsi allaagli anelli delledi Tokyo 2021. L’azzurro si è fermato al nono posto, a un soffio dall’atto conclusivo: 14.633 (6.4 il D Score) a causa di un’imprecisione commessa al castello e a un passo indietro in uscita. Il romano, argento ai Mondiali, è arrivato in rincorsa a questi Giochi dopo alcuni problemi fisica e non era al top della forma. C’è un po’ diin, visto che l’obiettivo era una medaglia, ma c’è anche la consapevolezza di avere dato tutto. Il 29enne ha dichiarato attraverso i canali ...

Zayns_glance : RT @AEmilyHP: NO VABBÈ MARCO LODADIO FUORI DALLA FINALE PER POCO Sono in lutto #Tokyo2020 #GiochiOlimpici - alexsiaadv : ora che ho letto di ludo edalli e marco lodadio fuori dalle finali sono ancora più triste - CuddlyLouis93 : fun fact: marco lodadio mi aveva inziat a seguire su instagram am io non sapevo chi fosse e quando poi sono andatw… - L0VEXLANGUAGE : @moonlight_ant0 nella finale di specialità agli anelli di marco lodadio entravano solo i primi otto e lui è fuori per 167 millesimi - Dr4couis : @Edoardoleicorre Nope. Marco Lodadio è rimasto fuori di un filo alla finale di anelli perché si è qualificato nono… -