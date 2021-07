Marco Firpo risponde a Gemma Galgani | “Tengo vivo tutto di noi”

Leggi su anticipazionitv

(Di sabato 24 luglio 2021)è tornato a parlare e l’ha fatto parlando per la prima volta di, sua ex fiamma conosciuta e frequentata quando anche lui era nel parterre del trono over di Uomini e Donne. Il sessantenne di Framura, in Liguria, è venuto a conoscenza delle parole di, la quale in un’intervista rilasciata a “Uomini e Donne Magazine” ha confessato di pensarlo ancora, e ha risposto a modo suo, lasciando una porta – se non aperta – quanto meno socchiusa.alla exCom’è noto a chi ...