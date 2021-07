Manifestazioni da Aosta a Palermo contro il Green Pass. Tensioni a Milano. VIDEO (Di sabato 24 luglio 2021) Slogan contro il governo, pochissime mascherine e assembramenti. Da Aosta a Palermo, Passando da Milano e Roma, in diverse città italiane si sono svolte nel pomeriggio di oggi, 24 luglio, Manifestazioni contro il Green Pass. Con l'ultimo decreto legge che contiene le misure anti-Covid, il certificato che attesta la vaccinazione, la guarigione dalla malattia o la negatività al tampone è diventato obbligatorio per accedere ad alcuni luoghi ed eventi (AGGIORNAMENTI SUL COVID - SPECIALE). Leggi su tg24.sky (Di sabato 24 luglio 2021) Sloganil governo, pochissime mascherine e assembramenti. Daando dae Roma, in diverse città italiane si sono svolte nel pomeriggio di oggi, 24 luglio,il. Con l'ultimo decreto legge che contiene le misure anti-Covid, il certificato che attesta la vaccinazione, la guarigione dalla malattia o la negatività al tampone è diventato obbligatorio per accedere ad alcuni luoghi ed eventi (AGGIORNAMENTI SUL COVID - SPECIALE).

Advertising

paoliblu : RT @agambella: Le manifestazioni francesi sembrano molto numerose, in Italia si stanno riempiendo le piazze principalmente a Milano e Roma,… - Davjd_S : RT @agambella: Le manifestazioni francesi sembrano molto numerose, in Italia si stanno riempiendo le piazze principalmente a Milano e Roma,… - statodelsud : Manifestazioni da Aosta a Palermo contro il Green Pass. Tensioni a Milano. VIDEO - Pino__Merola : Manifestazioni da Aosta a Palermo contro il Green Pass. Tensioni a Milano. VIDEO - Lukyluke311 : RT @agambella: Le manifestazioni francesi sembrano molto numerose, in Italia si stanno riempiendo le piazze principalmente a Milano e Roma,… -