Manifestazioni contro il green pass. Da Torino a Roma, migliaia in piazza: "Libertà" (Di sabato 24 luglio 2021) Chi fa appello a non vaccinarsi fa appello a morire o a far morire ". Le parole di Mario Draghi , chiare e dirette come sempre, hanno sortito diversi effetti. Per alcuni hanno significato correre a ... Leggi su quotidiano (Di sabato 24 luglio 2021) Chi fa appello a non vaccinarsi fa appello a morire o a far morire ". Le parole di Mario Draghi , chiare e dirette come sempre, hanno sortito diversi effetti. Per alcuni hanno significato correre a ...

Advertising

Corriere : Manifestazioni contro il Green Pass in tutta Italia: la diretta tv da Roma, Milano, e T... - HuffPostItalia : No Vax in piazza contro il green pass, manifestazioni in 80 città - Corriere : Green pass, manifestazioni di protesta in tutta Italia contro il certificato vaccinale ... - TheHaller8 : RT @DomaniGiornale: Il leader romano di #ForzaNuova, condannato a 5 anni in primo grado per le aggressioni ai giornalisti, prende la parola… - Nadia_02101968 : RT @valy_s: #Covid19 Volevo informare i media italiani, TUTTI, che le manifestazioni oggi #NoGreenPass .. NON SONO MANIFESTAZIONI #NoVax, p… -