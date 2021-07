Malato per il lavoro e l’Inps ma era al bar (Di sabato 24 luglio 2021) Avrebbe saltato per 4 mesi gli orari lavorativi documentando con tanto di certificato medico di essere Malato ma in realtà avrebbe curato gli interessi del suo pubblico esercizio: conclusione delle indagini per uomo di Scafati accusato di truffa all’ente previdenziale dalla procura di Nocera Inferiore. Scrivono gli inquirenti nocerini. L’autista dell’azienda ha «lamentato l’esistenza di una malattia, facendosi rilasciare certificati medici finalizzati ad astenersi dall’attività lavorativa dal 29 agosto del 2019 fino al 10 dicembre dello stesso anno, nonostante in realtà la malattia risultasse inesistente, tanto da consentirgli, durante lo stesso periodo, di trascorrere ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 24 luglio 2021) Avrebbe saltato per 4 mesi gli orari lavorativi documentando con tanto di certificato medico di esserema in realtà avrebbe curato gli interessi del suo pubblico esercizio: conclusione delle indagini per uomo di Scafati accusato di truffa all’ente previdenziale dalla procura di Nocera Inferiore. Scrivono gli inquirenti nocerini. L’autista dell’azienda ha «lamentato l’esistenza di una malattia, facendosi rilasciare certificati medici finalizzati ad astenersi dall’attività lavorativa dal 29 agosto del 2019 fino al 10 dicembre dello stesso anno, nonostante in realtà la malattia risultasse inesistente, tanto da consentirgli, durante lo stesso periodo, di trascorrere ...

