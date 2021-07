Luigi Samele ha vinto la prima medaglia dell’Italia a Tokyo

Advertising

ItaliaTeam_it : GIGI SEI MEDAGLIA D'ARGENTOOOOO! ?? Primo podio #ItaliaTeam a #Tokyo2020 con Luigi Samele nella sciabola!… - Coninews : LA PRIMA MEDAGLIA È DI GIGIIII! ?? I Giochi di #Tokyo2020 dell'#ItaliaTeam si aprono con l'ARGENTO di Luigi #Samele… - Coninews : SAMELE IN FINALE! ALTRA MEDAGLIA IN ARRIVOOOO! Lo sciabolatore #ItaliaTeam Luigi Samele supera il sudcoreano Kim… - olimpieqnes : RT @Coninews: LA PRIMA MEDAGLIA È DI GIGIIII! ?? I Giochi di #Tokyo2020 dell'#ItaliaTeam si aprono con l'ARGENTO di Luigi #Samele nella sci… - ox9LuLmnOm8DtW8 : RT @RaiNews: #Tokyo2020, prima medaglia azzurra: Luigi #Samele argento nella sciabola -

Ultime Notizie dalla rete : Luigi Samele

è medaglia d'argento nella prova di sciabola maschile di Tokyo 2020. Il foggiano è stato sconfitto nella finale olimpica dall'ungherese l'ungherese Aron Szilagyi per 15 - 7.Dopo Vito Dell'Aquila nel taekwondo, ancheè in finale per l'oro nella sciabola maschile di Tokyo 2020. Lo schermidore foggiano ha sconfitto in semifinale il coreano Kim per 15 - 12. ...(ANSA) - TOKYO, 24 LUG - Luigi Samele è medaglia d'argento nella prova di sciabola maschile di Tokyo 2020. Il foggiano è stato sconfitto nella finale olimpica per 15-7 dall'ungherese Aron Szilagyi, ...Alla fine si è dovuto accontentare della medaglia d’argento Luigi Samele, sconfitto dal fuoriclasse ungherese Aron Szilagyi, per la terza volta campione olimpico nella sciabola individuale. Lo ...