Ludovico Einaudi ai Laghi di Fusine ha aperto il No Borders Music Festival (Di sabato 24 luglio 2021) Apertura onirica e suggestiva per la 26esima edizione del No Borders Music Festival che ha preso il via questo pomeriggio con il concerto di Ludovico Einaudi ai Laghi di Fusine, i Laghi di origine glaciale posti alla base della catena montuosa del Gruppo del monte Mangart, raggiungibili per i concerti solamente in bicicletta e a piedi per un'immersione totale nella natura, in grado di mostrare le sue infinite gamme di colore dipingendo il bosco e i Laghi con sfumature uniche, rendendo ancora più magico questo sito, uno tra i più evocativi ...

