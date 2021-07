"Luca Bernardo gira armato anche in ospedale, spieghi perché" (Di sabato 24 luglio 2021) “Vorrei che Luca Bernardo spiegasse e chiarisse pubblicamente. Per la tranquillità di tutti e anche a tutela della sua onorabilità. Così potrà proseguire serenamente la campagna elettorale”. A parlare è il consigliere lombardo di +Europa Michele Usuelli, medico neonatologo. Si domanda, in un’intervista concessa a Repubblica, perché il candidato sindaco di centrodestra a Milano “gira con la pistola. anche in ospedale, anche in reparto. Un candidato sindaco che va in giro armato non mi sembra un dettaglio insignificante. Aggiungerei: il ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 24 luglio 2021) “Vorrei chespiegasse e chiarisse pubblicamente. Per la tranquillità di tutti ea tutela della sua onorabilità. Così potrà proseguire serenamente la campagna elettorale”. A parlare è il consigliere lombardo di +Europa Michele Usuelli, medico neonatologo. Si domanda, in un’intervista concessa a Repubblica,il candidato sindaco di centrodestra a Milano “con la pistola.inin reparto. Un candidato sindaco che va in gironon mi sembra un dettaglio insignificante. Aggiungerei: il ...

matteosalvinimi : In diretta dal Palazzo delle Stelline di Milano, presentazione ufficiale del candidato sindaco del centrodestra, Lu… - matteosalvinimi : Buon venerdì Amici! Alle 11.30 seguite in diretta da Milano la presentazione ufficiale del candidato sindaco del ce… - berlusconi : A #Milano abbiamo fatto insieme una scelta giusta e importante, quella di candidare un esponente della società civi… - rep_milano : Luca Bernardo e quella pistola in corsia: la trasparenza per un candidato sindaco è requisito pre-politico… - Findtruth17 : RT @SardoneSilvia: Alla presentazione del candidato sindaco Luca #Bernardo a #Milano. Il centrodestra è unito contro la sinistra anti-itali… -