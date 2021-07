Love is in the air, anticipazioni dal 26 al 30 luglio: Serkan lascia Eda (Di sabato 24 luglio 2021) La nascente storia d'amore tra Eda e Serkan subirà una brutta battuta d'arresto a causa di una scomoda verità. Il Bolat, infatti, come rivelano le anticipazioni Love is in the air inerenti le puntate in onda dal 26 al 30 luglio, non riuscirà a dire alla sua amata la verità sulla morte dei suoi genitori e pur di non farla soffrire deciderà di lasciarla. Nel frattempo, Selin avendo perso sia Ferit sia l'impiego alla Holding vivrà una vera e propria crisi mentre il nuovo socio non farà altro che punzecchiare Serkan. Infine, Engin e Piril passeranno una bella serata ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 24 luglio 2021) La nascente storia d'amore tra Eda esubirà una brutta battuta d'arresto a causa di una scomoda verità. Il Bolat, infatti, come rivelano leis in the air inerenti le puntate in onda dal 26 al 30, non riuscirà a dire alla sua amata la verità sulla morte dei suoi genitori e pur di non farla soffrire deciderà dirla. Nel frattempo, Selin avendo perso sia Ferit sia l'impiego alla Holding vivrà una vera e propria crisi mentre il nuovo socio non farà altro che punzecchiare. Infine, Engin e Piril passeranno una bella serata ...

