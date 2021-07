Lotito: «Vaccinati tutti i giocatori della Lazio. Le illazioni sui giornali…» (Di sabato 24 luglio 2021) Il presidente Lotito è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel per annunciare che tutti i giocatori si sono Vaccinati Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel, il presidente Claudio Lotito ha annunciato che tutti i calciatori biancocelesti si sono sottoposti a vaccino, rispondendo poi alle ilLazioni apparse sui giornali quest’oggi. Le sue dichiarazioni. «Abbiamo dato un segnale di senso civico e rispetto, tutela della salute dei nostri giocatori e di tutti coloro che ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 24 luglio 2021) Il presidenteè intervenuto ai microfoni diStyle Channel per annunciare chesi sonoIntervenuto ai microfoni diStyle Channel, il presidente Claudioha annunciato chei calciatori biancocelesti si sono sottoposti a vaccino, rispondendo poi alle ilni apparse sui giornali quest’oggi. Le sue dichiarazioni. «Abbiamo dato un segnale di senso civico e rispetto, tutelasalute dei nostrie dicoloro che ...

