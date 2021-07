Lombardia zona bianca sabato 24 e domenica 25 luglio: ristoranti aperti al chiuso, niente coprifuoco (Di sabato 24 luglio 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Weekend di zona bianca per la Lombardia. Novità degli ultimi giorni è l’introduzione del Green Pass obbligatorio per una serie di attività dal prossimo 6 agosto. Inoltre, sono stati modificati i criteri per il passaggio o la permanenza nelle diverse zone di rischio, dando meno peso ai nuovi casi e più peso ai tassi di tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title ... Leggi su ilnotiziario (Di sabato 24 luglio 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Weekend diper la. Novità degli ultimi giorni è l’introduzione del Green Pass obbligatorio per una serie di attività dal prossimo 6 agosto. Inoltre, sono stati modificati i criteri per il passaggio o la permanenza nelle diverse zone di rischio, dando meno peso ai nuovi casi e più peso ai tassi di tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title ...

Advertising

M1kM3n : RT @Napalm51: 'Una regione bianca passa in giallo quando le terapie intensive superano il 10% di occupazione e il 15% in area medica' Allu… - Il_Populista_ : RT @Napalm51: 'Una regione bianca passa in giallo quando le terapie intensive superano il 10% di occupazione e il 15% in area medica' Allu… - EnricoCEngelma1 : RT @Napalm51: 'Una regione bianca passa in giallo quando le terapie intensive superano il 10% di occupazione e il 15% in area medica' Allu… - ilgattoelavolp5 : RT @Napalm51: 'Una regione bianca passa in giallo quando le terapie intensive superano il 10% di occupazione e il 15% in area medica' Allu… - A_Gentili : RT @Napalm51: 'Una regione bianca passa in giallo quando le terapie intensive superano il 10% di occupazione e il 15% in area medica' Allu… -