Locatelli Juventus, il calciatore esce allo scoperto: l’indizio social (Di sabato 24 luglio 2021) Calciomercato Juventus: continua la trattativa col Sassuolo per Locatelli. Intanto il calciatore lancia chiari segnali ai bianconeri La Gazzetta dello Sport ha aggiornato la situazione relativa a Manuel Locatelli, grande obiettivo del calciomercato Juventus per quest’estate. Il Sassuolo chiede 40 milioni, mentre i bianconeri restano fermi sulla loro offerta: 5 milioni per il prestito, 20 per il riscatto, 7 di bonus e 25% sulla futura rivendita. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juventus SU Juventus NEWS 24 Intanto, Locatelli è uscito nuovamente ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 24 luglio 2021) Calciomercato: continua la trattativa col Sassuolo per. Intanto illancia chiari segnali ai bianconeri La Gazzetta dello Sport ha aggiornato la situazione relativa a Manuel, grande obiettivo del calciomercatoper quest’estate. Il Sassuolo chiede 40 milioni, mentre i bianconeri restano fermi sulla loro offerta: 5 milioni per il prestito, 20 per il riscatto, 7 di bonus e 25% sulla futura rivendita. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 Intanto,è uscito nuovamente ...

Advertising

forumJuventus : CdS: 'Locatelli vuole solo la Juventus. Presto un nuovo incontro per tentare di avvicinare le parti, ma la posizion… - ZZiliani : #Juventus pazza per #Locatelli. Dice però che 40 milioni sono troppi, lo prende per 5 per i primi 2 anni in prestit… - DiMarzio : #Calciomercato | Nuovo incontro #Sassuolo-#Juventus per #Locatelli: i dettagli - CarmineBattist8 : RT @ZZiliani: NOTIZIA DEL GIORNO. LA #JUVENTUS CHE HA VALUTATO #RUGANI 50 MILIONI E VALUTA #DEMIRAL 40 NON VUOLE SPENDERE PIÙ DI 30 (RATEIZ… - trolldepresso : RT @ZZiliani: NOTIZIA DEL GIORNO. LA #JUVENTUS CHE HA VALUTATO #RUGANI 50 MILIONI E VALUTA #DEMIRAL 40 NON VUOLE SPENDERE PIÙ DI 30 (RATEIZ… -

Ultime Notizie dalla rete : Locatelli Juventus Locatelli più vicino alla Juve grazie a Romero e Demiral ... pronta a sostituirlo con il turco Demiral della Juventus. Che a questo punto può fare cassa per poi dare l'assalto finale al centrocampista del Sassuolo, Locatelli. Invece per la fascia sinistra il ...

Juve, che triangolo per Locatelli: assist dell'Atalanta ...che la Juventus il suo bel tesoretto per il mercato se lo sta creando. E che, nello specifico, quello fornito dall'Atalata è un assist sfizioso e invitante , ancorché indiretto, per Manuel Locatelli .

Atalanta-Demiral, alto gradimento. Tesoretto Juve per Locatelli La Gazzetta dello Sport Calciomercato Juventus, reazione a catena | Triplo affare da 100 milioni Calciomercato Juventus: Romero al Tottenham sblocca Demiral all’Atalanta e l’affare Locatelli. Tutte le cifre e i dettagli. Nedved e Cherubini © . Il grande ex Fa ...

Juventus, Werner potrebbe lasciare il Chelsea: anche i bianconeri sarebbero interessati La punta tedesca del Chelsea potrebbe lasciare la squadra inglese: si ipotizza una possibile partenza in prestito ...

... pronta a sostituirlo con il turco Demiral della. Che a questo punto può fare cassa per poi dare l'assalto finale al centrocampista del Sassuolo,. Invece per la fascia sinistra il ......che lail suo bel tesoretto per il mercato se lo sta creando. E che, nello specifico, quello fornito dall'Atalata è un assist sfizioso e invitante , ancorché indiretto, per ManuelCalciomercato Juventus: Romero al Tottenham sblocca Demiral all’Atalanta e l’affare Locatelli. Tutte le cifre e i dettagli. Nedved e Cherubini © . Il grande ex Fa ...La punta tedesca del Chelsea potrebbe lasciare la squadra inglese: si ipotizza una possibile partenza in prestito ...