Lo schiaffo di Draghi irrita il centro destra

Advertising

fattoquotidiano : Vaccini, la “sorpresa” leghista per lo schiaffo di Draghi. Salvini contrattacca: “Non invito a morire, mio obiettiv… - MogarelliMarina : RT @PBerizzi: La goffa ritirata di #Salvini con giravolta a testa bassa dopo lo schiaffo di #Draghi sul #GreenpassObbligatorio più che roba… - Emilianosono : RT @PBerizzi: La goffa ritirata di #Salvini con giravolta a testa bassa dopo lo schiaffo di #Draghi sul #GreenpassObbligatorio più che roba… - walter63631215 : RT @PBerizzi: La goffa ritirata di #Salvini con giravolta a testa bassa dopo lo schiaffo di #Draghi sul #GreenpassObbligatorio più che roba… - glorfindel73 : RT @PBerizzi: La goffa ritirata di #Salvini con giravolta a testa bassa dopo lo schiaffo di #Draghi sul #GreenpassObbligatorio più che roba… -

Ultime Notizie dalla rete : schiaffo Draghi

Sono passate ormai più di 48 ore dalla conferenza stampa del Presidente del Consiglio che, senza giri di parole, ha puntato il dito contro quelle forze politiche che ancora fanno appelli a non ...Non è chiaro se la sua decisione arrivi dopo lo '' mediatico rimediato dopo le parole del premier Mario. Salvini aveva replicato su Twitter dopo le parole dure del presidente del ...Mentre ancora rimbomba l'eco dello schiaffo tirato da Draghi ai partiti sorpresi a flirtare con i no-Vax, è tempo di mettersi a studiare un nuovo vaccino. Non contro il Covid, ma contro la sondaggite ...In pubblico non vuole commentare anche se si dice "stupito negativamente". In privato Salvini ha raccontato cosa ne pensa della strigliata di Draghi sui vaccini ...