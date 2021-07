LIVE – Tokyo 2020, Vivarelli-Lay 0-1 (7-11, 0-0): primo turno tennistavolo aggiornamenti in DIRETTA (Di sabato 24 luglio 2021) Debora Vivarelli sfida Jian Fang Lay per il primo turno del tabellone femminile di tennistavolo alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L’atleta azzurra non parte tra le favorite per una medaglia, ma è fiduciosa di superare il primo turno e di provare a giocarsela per andare il più avanti possibile nella rassegna a cinque cerchi. L’incontro con l’australiana avrà inizio alle ore 14:00 italiane di sabato 24 luglio. Il match sarà seguito LIVE da Sportface.it che vi fornirà in DIRETTA tutti gli aggiornamenti. Segui il ... Leggi su sportface (Di sabato 24 luglio 2021) Deborasfida Jian Fang Lay per ildel tabellone femminile dialle Olimpiadi di. L’atleta azzurra non parte tra le favorite per una medaglia, ma è fiduciosa di superare ile di provare a giocarsela per andare il più avanti possibile nella rassegna a cinque cerchi. L’incontro con l’australiana avrà inizio alle ore 14:00 italiane di sabato 24 luglio. Il match sarà seguitoda Sportface.it che vi fornirà intutti gli. Segui il ...

Advertising

Eurosport_IT : ?????????? Iniziati ufficialmente i Giochi Olimpici di Tokyo! ?? Segui la cerimonia d'apertura LIVE su… - SkySport : Tokyo 2020: 6 atleti azzurri in isolamento dopo contatto con un positivo. Le news LIVE #SkySport #Tokyo2020 #Italia - fanpage : È MEDAGLIA! ???????? Rimonta al cardiopalma per Samele che in lacrime esulta per la conquista della finale. Forza azzu… - DAZN_IT : I nostri Samele e Dell'Aquila a caccia della medaglia d'oro nella sciabola maschile e nel taekwondo ?????? Segui i Gi… - zazoomblog : LIVE Nuoto Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Razzetti Cusinato e Detti: pioggia di finali! Bianchi e Di Liddo in semifina… -