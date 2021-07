LIVE Tiro a segno, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: ultimo tiro letale, Sofia Ceccarello fuori dalla finale! Oro alla cinese Yang. ci prova Paolo Monna (Di sabato 24 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4.19: Il podio dunque della Carabina 10 metri aria compressa donne vede l’oro per la Cina con Yang, argento per la Russia con Goloshina e bronzo per la Svizzera con Christen. Amaro decimo posto per Sofia Ceccarello 4.16: ORO alla CINA CON Yang CHE CON IL RECORD OLIMPICO 251.8 VINCE IL PRIMO TITOLO DI Tokyo 2021! Argento alla Russia con Goloshina 251.1 4.10: Medaglia di bronzo per la svizzera Christen che chiude con 219.9. Si giocano l’oro la russa Galashina e la cinese ... Leggi su oasport (Di sabato 24 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4.19: Il podio dunque della Carabina 10 metri aria compressa donne vede l’oro per la Cina con, argento per la Russia con Goloshina e bronzo per la Svizzera con Christen. Amaro decimo posto per4.16: OROCINA CONCHE CON IL RECORD OLIMPICO 251.8 VINCE IL PRIMO TITOLO DI2021! ArgentoRussia con Goloshina 251.1 4.10: Medaglia di bronzo per la svizzera Christen che chiude con 219.9. Si giocano l’oro la russa Galashina e la...

