LIVE Tiro a segno, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Sofia Ceccarello nelle prime posizioni a una serie dal termine, ci prova anche Paolo Monna (Di sabato 24 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2.28: 10.5 e 10.3 a chiudere la quinta serie di tiri per Ceccarello che è terza alle spalle della norvegese Duestad e della statunitense Tucker 2.26: Grande doppio 10.8 per Sofia Ceccarello che sale addirittura al terzo posto nella proiezione quando le mancano due tiri per chiudere il quinto di sei turni da 10 tiri 2.23: Mantiene alto il LIVEllo Sofia Ceccarello con 10.7 e 10.6. Resta al sesto posto 2.21: 10.7 e 10.4 in avvio di quinta serie per Sofia ... Leggi su oasport (Di sabato 24 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2.28: 10.5 e 10.3 a chiudere la quintadi tiri perche è terza alle spalle della norvegese Duestad e della statunitense Tucker 2.26: Grande doppio 10.8 perche sale addirittura al terzo posto nella proiezione quando le mancano due tiri per chiudere il quinto di sei turni da 10 tiri 2.23: Mantiene alto illlocon 10.7 e 10.6. Resta al sesto posto 2.21: 10.7 e 10.4 in avvio di quintaper...

Advertising

OfficialASRoma : ?? Zalewski! Passiamo in vantaggio al 49' con il suo tocco sotto porta dopo una corta respinta su tiro di El Shaaraw… - zazoomblog : LIVE Tiro con l’arco Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Rebagliati-Nespoli cercano il colpaccio nella gara mista! - #l’ar… - OFlOUCHOS : @pesca3240 @Eurosport_IT Ma in realtà sul sito ci sono le live di tutti gli eventi, solo il tiro a segno no e non h… - zazoomblog : LIVE – Tokyo 2020 tiro a segno: qualificazioni e finale pistola 10m maschile (DIRETTA) - #Tokyo #segno:… - zazoomblog : LIVE – Tokyo 2020 tiro a segno: qualificazioni e finale carabina 10m femminile (DIRETTA) - #Tokyo #segno:… -