LIVE Tiro a segno, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Monna lontano dalla finale di pistola 10m! Più tardi la gara per le medaglie (Di sabato 24 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE A più tardi per la finale, che inizierà alle ore 08.30 italiane. 07.15 Abbiamo i qualificati alla finale: 1. Saurabh Chaudhary (India) 586/600 2. Bowen Zhang (Cina) 586/600 3. Christian Reitz (Germania) 584/600 4. Pavlo Korostylov (Ucraina) 581/600 5. Javad Foroughi (Iran) 580/600 6. Mose Kim (Corea del Sud) 579/600 7. Wei Pang (Cina) 578/600 8. Damir Mikec (Serbia) 578/600 (21x)26. Paolo Monna (Italia) 570/600 07:12 Fra circa cinque minuti saremo in grado di fornirvi i nomi degli otto finalisti di questa gara di ... Leggi su oasport (Di sabato 24 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAA piùper la, che inizierà alle ore 08.30 italiane. 07.15 Abbiamo i qualificati alla: 1. Saurabh Chaudhary (India) 586/600 2. Bowen Zhang (Cina) 586/600 3. Christian Reitz (Germania) 584/600 4. Pavlo Korostylov (Ucraina) 581/600 5. Javad Foroughi (Iran) 580/600 6. Mose Kim (Corea del Sud) 579/600 7. Wei Pang (Cina) 578/600 8. Damir Mikec (Serbia) 578/600 (21x)26. Paolo(Italia) 570/600 07:12 Fra circa cinque minuti saremo in grado di fornirvi i nomi degli otto finalisti di questadi ...

Advertising

OfficialASRoma : ?? Zalewski! Passiamo in vantaggio al 49' con il suo tocco sotto porta dopo una corta respinta su tiro di El Shaaraw… - zazoomblog : LIVE Tiro a segno Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: ultimo tiro letale Sofia Ceccarello fuori dalla finale! Oro alla cine… - zazoomblog : LIVE Tiro a segno Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: ultimo tiro letale Sofia Ceccarello fuori dalla finale! Oro alla cine… - zazoomblog : LIVE Tiro con l’arco Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Rebagliati-Nespoli subito fuori con l’Olanda - #l’arco #Olimpiadi… - jimihendrix1980 : Sti Cinesi sono forti! #Tokyo2020 #Olympics2021 -