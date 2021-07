LIVE Taekwondo | Olimpiadi Tokyo in DIRETTA | tocca a Dell’Aquila!

Leggi su oasport

(Di sabato 24 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL TABELLONE DI VITO DELL’AQUILA 5.20 Molto teso lo sguardo dell’azzurro. 5.19 Omar Selim ha solo 18 anni, ma fa paura. Figlio d’arte, quest’anno ha vinto gli Europei nella categoria non olimpica dei -54 kg. Un avversario decisamente scomodo, Dell’Aquila dovrà essere concentratissimo! 5.18 Ci siamo, il momento è arrivato! Vito Dell’Aquila sfida agli ottavi dei -58 kg l’ostico Omar Selim. 5.16 Adriana Cerezo Iglesias approda al turno successivo battendo la serba Tiijana Bogdanovic per 12-4: adessoa Vito Dell’Aquila contro l’ungherese Omar Salim. 5.04 Non c’è storia nel match tra il sudcoreano ...