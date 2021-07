LIVE Taekwondo | Olimpiadi Tokyo in DIRETTA | Dell’Aquila debutterà alle 5 20

Leggi su oasport

(Di sabato 24 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL TABELLONE DI VITO2.43sarà impegnato agli ottavi di finale5.20 contro l’ungherese Omar Salim, campione d’Europa in carica della categoria non olimpica dei -54 kg. 2.41 Oggi si assegneranno i titoli della -49 kg femminile e della -58 kg maschile, dove è presente l’azzurro Vito, testa di serie n.2. 2.40 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella prima giornata dedicata aldi ...