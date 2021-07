LIVE – Taekwondo, 58 kg: Vito Dell’Aquila a caccia della medaglia d’oro DIRETTA (Di sabato 24 luglio 2021) Vito Dell’Aquila è pronto a fare il suo debutto alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L’italiano classe 2000, bronzo nei 54 kg ai Mondiali di Muju del 2017, sfiderà negli ottavi di finale della categoria 58 kg l’ungherese 18enne Omar Salim sulla pedana della Makuhari Messe Event Hall. Si parte alle 05:20, ora italiana, della mattinata di sabato 24 luglio e Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale e le parole dei protagonisti. Seguiamo insieme l’avventura giapponese di Dell’Aquila. Dalle 13:45 sono poi in programma le finali. COME VEDERE L’INCONTRO IN TV REGOLAMENTO ... Leggi su sportface (Di sabato 24 luglio 2021)è pronto a fare il suo debutto alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L’italiano classe 2000, bronzo nei 54 kg ai Mondiali di Muju del 2017, sfiderà negli ottavi di finalecategoria 58 kg l’ungherese 18enne Omar Salim sulla pedanaMakuhari Messe Event Hall. Si parte alle 05:20, ora italiana,mattinata di sabato 24 luglio e Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale e le parole dei protagonisti. Seguiamo insieme l’avventura giapponese di. Dalle 13:45 sono poi in programma le finali. COME VEDERE L’INCONTRO IN TV REGOLAMENTO ...

Advertising

Eurosport_IT : Forza Vito, tutta Italia tifa per te ?????? La finale per l'oro nel Taekwondo -58 kg tra Dell'Aquila e Jendoubi parte… - vivodijuvee : RT @nonlosaai: ECCOCI SIAMO LIVE CON IL TAEKWONDO, VAI VITO FACCI SOGNAREEEE #italiateam #tokyo2020 #giochiolimpici - nonlosaai : ECCOCI SIAMO LIVE CON IL TAEKWONDO, VAI VITO FACCI SOGNAREEEE #italiateam #tokyo2020 #giochiolimpici - MarcoBelardine4 : Ufficialmente iniziati i #giochiolimpici e come molti sanno sono le 3 settimane che preferisco in assoluto del quad… - DAZN_IT : I nostri Samele e Dell'Aquila a caccia della medaglia d'oro nella sciabola maschile e nel taekwondo ?????? Segui i Gi… -