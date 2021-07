LIVE Superbike, GP Olanda 2021 in DIRETTA: Rea sfida Ratzgatlioglu in gara-1, ci provano le Ducati (Di sabato 24 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.52 La lotta tra Rea e Ratzgatlioglu è più accesa che mai. 2 punti separano i due centauri (in favore del turco) e sembra che ogni corsa rappresenti una storia a sé in questa stagione. 13.50 Il cielo è nuvoloso sopra Assen ma non dovrebbe piovere durante questa gara-1 13.47 La notizia della Superpole è stata certamente la doppia caduta che costringerà sia Folger che Sykes a partire dalle ultime due caselle della griglia, dunque è lecito aspettarsi spettacolo e una furiosa rimonta da parte di entrambi 13.45 Bene anche le due Ducati ufficiali del team Aruba, che ... Leggi su oasport (Di sabato 24 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.52 La lotta tra Rea eè più accesa che mai. 2 punti separano i due centauri (in favore del turco) e sembra che ogni corsa rappresenti una storia a sé in questa stagione. 13.50 Il cielo è nuvoloso sopra Assen ma non dovrebbe piovere durante questa-1 13.47 La notizia della Superpole è stata certamente la doppia caduta che costringerà sia Folger che Sykes a partire dalle ultime due caselle della griglia, dunque è lecito aspettarsi spettacolo e una furiosa rimonta da parte di entrambi 13.45 Bene anche le dueufficiali del team Aruba, che ...

