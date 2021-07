LIVE Sonego-Daniel 4-6 7-6, Olimpiadi Tennis in DIRETTA: Lorenzo è ancora vivo, si va al terzo! (Di sabato 24 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LUNGO IL DRITTO DI Daniel, Lorenzo Sonego ancora vivo! Tie-break vinto sull’8-6, si va sull’1-1 nel conto dei set! 7-6 GRANDE Lorenzo! Palla corta su cui Daniel arriva, sul tentativo di volée l’azzurro va al corpo prendendosi il punto! 6-6 E si salva con la prima di servizio al corpo! Si gira sul 6 pari. 5-6 Fuori il dritto di Sonego, diretto in corridoio. Palla match da salvare. 5-5 ED ARRIVA IL VINCENTE! Gran dritto a sventaglio di Lorenzo, che recupera il ... Leggi su oasport (Di sabato 24 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALUNGO IL DRITTO DI! Tie-break vinto sull’8-6, si va sull’1-1 nel conto dei set! 7-6 GRANDE! Palla corta su cuiarriva, sul tentativo di volée l’azzurro va al corpo prendendosi il punto! 6-6 E si salva con la prima di servizio al corpo! Si gira sul 6 pari. 5-6 Fuori il dritto di, diretto in corridoio. Palla match da salvare. 5-5 ED ARRIVA IL VINCENTE! Gran dritto a sventaglio di, che recupera il ...

