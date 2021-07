LIVE Sonego-Daniel 4-6 7-6 6-6, Olimpiadi Tennis in DIRETTA: si va al tie-break decisivo (Di sabato 24 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-1 E C’È ANCHE LA PRIMA DI SERVIZIO! LORENZO Sonego A DUE PUNTI DAL MATCH, QUASI IMPENSABILE FINO AD UN’ORA FA! 4-1 DOPPIO MINIbreak PER Sonego! Fuori il lob del giapponese, che sembra aver esaurito le energie! 3-1 LA RISPOSTA DI LORENZO! Profondissima, Daniel manda in rete il colpo! Minibreak per l’azzurro! 2-1 ANCORA Sonego! Servizio e dritto a sventaglio! 1-1 Seconda di servizio in kick e smash a chiudere i giochi. 0-1 Lunga la risposta di rovescio dell’azzurro. SI VA AL TIE-break, 6-6. ... Leggi su oasport (Di sabato 24 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5-1 E C’È ANCHE LA PRIMA DI SERVIZIO! LORENZOA DUE PUNTI DAL MATCH, QUASI IMPENSABILE FINO AD UN’ORA FA! 4-1 DOPPIO MINIPER! Fuori il lob del giapponese, che sembra aver esaurito le energie! 3-1 LA RISPOSTA DI LORENZO! Profondissima,manda in rete il colpo! Miniper l’azzurro! 2-1 ANCORA! Servizio e dritto a sventaglio! 1-1 Seconda di servizio in kick e smash a chiudere i giochi. 0-1 Lunga la risposta di rovescio dell’azzurro. SI VA AL TIE-, 6-6. ...

