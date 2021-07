LIVE Sonego-Daniel 4-6 7-6 2-3, Olimpiadi Tennis in DIRETTA: il giapponese recupera il break (Di sabato 24 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 BRAVO LORENZO! Tiene duro con lo scambio di dritto, costringendo all’errore il suo avversario! 40-30 Stavolta Daniel ottiene il punto con il suo dritto lungolinea. 30-30 Steccato il dritto del giapponese. 30-15 Stavolta Daniel si porta a casa il punto: dritto e palla corta. 15-15 Battaglia da fondocampo, da cui è Lorenzo ad uscire vincente. 15-0 Va in corridoio l’attacco lungolinea di Sonego. GAME Sonego, 3-3. Lorenzo si riporta in parità. 40-15 Ed è di nuovo la prima di servizio a correre in servizio dell’azzurro. 30-15 ... Leggi su oasport (Di sabato 24 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-40 BRAVO LORENZO! Tiene duro con lo scambio di dritto, costringendo all’errore il suo avversario! 40-30 Stavoltaottiene il punto con il suo dritto lungolinea. 30-30 Steccato il dritto del. 30-15 Stavoltasi porta a casa il punto: dritto e palla corta. 15-15 Battaglia da fondocampo, da cui è Lorenzo ad uscire vincente. 15-0 Va in corridoio l’attacco lungolinea di. GAME, 3-3. Lorenzo si riporta in parità. 40-15 Ed è di nuovo la prima di servizio a correre in servizio dell’azzurro. 30-15 ...

Advertising

zazoomblog : LIVE – Sonego-Daniel 4-6 7-6(6) 2-2 Olimpiadi Tokyo 2020: RISULTATO in DIRETTA - #Sonego-Daniel #7-6(6) #Olimpiadi - zazoomblog : LIVE Sonego-Daniel 4-6 6-6 Olimpiadi Tennis in DIRETTA: minibreak recuperato - #Sonego-Daniel #Olimpiadi #Tennis - zazoomblog : LIVE – Sonego-Daniel 4-6 6-6 Olimpiadi Tokyo 2020: RISULTATO in DIRETTA - #Sonego-Daniel #Olimpiadi #Tokyo - zazoomblog : LIVE Sonego-Daniel 4-6 6-6 Olimpiadi Tennis in DIRETTA: si va al tiebreak - #Sonego-Daniel #Olimpiadi #Tennis - zazoomblog : LIVE – Sonego-Daniel 4-6 3-4 Olimpiadi Tokyo 2020: RISULTATO in DIRETTA - #Sonego-Daniel #Olimpiadi #Tokyo -