LIVE Sonego-Daniel 4-6 3-4, Olimpiadi Tennis in DIRETTA: il giapponese serve per il match (Di sabato 24 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-30 Lorenzo manda fuori giri Daniel con il suo back. Altra porticina che si apre… 0-15 Bravo Sonego! Accelerazione di dritto e chiusura del punto a rete! GAME Sonego, 5-4. L’azzurro fa il suo, ma ora Daniel serve per il match. Ci vuole un miracolo, visto che il giapponese ha concesso solo una volta più di due punti sul suo servizio. 40-15 Va fuori il back difensivo di Sonego. 40-0 Di nuovo ottima prima di servizio per l’azzurro, tre palle del 5-4. 30-0 Servizio e dritto per il ... Leggi su oasport (Di sabato 24 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-30 Lorenzo manda fuori giricon il suo back. Altra porticina che si apre… 0-15 Bravo! Accelerazione di dritto e chiusura del punto a rete! GAME, 5-4. L’azzurro fa il suo, ma oraper il. Ci vuole un miracolo, visto che ilha concesso solo una volta più di due punti sul suo servizio. 40-15 Va fuori il back difensivo di. 40-0 Di nuovo ottima prima di servizio per l’azzurro, tre palle del 5-4. 30-0 Servizio e dritto per il ...

