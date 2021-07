LIVE Sonego-Daniel 4-6 2-1 | Olimpiadi Tennis in DIRETTA | l’asiatico non offre chance al servizio

Leggi su oasport

(Di sabato 24 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-30legge la smorzata e controbatte con un’altra palla corta: Lorenzo manda in rete. 30-15 E arriva l’ace diper instradare il game. 15-15 Dritto in allontanamento diche finiscemente in rete. 15-0 Ottima l’accelerazione di Lorenzo con il dritto. GAME, 2-2.costringea correre tanto, chiamandolo a rete e colpendo con la volée. 40-30però rimedia con la prima diesterna. 30-30 E ancora la ...