LIVE Scherma, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Yiwen Sun la prima finalista nella spada, attesa per Samaele! (Di sabato 24 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:30 Si parte! 11:27 nella seconda semifinale si sfideranno l'estone Katrina Lehis e la rumena Ana Maria Popescu. 11:24 Allungo di Yiwen Sun, la cinese vince 12-8 e vola in finale per l'oro! 11:23 Attacco simultaneo. 11:22 Ancora Sun, questa volta è fatta, non c'è tempo per rientrare. 11:21 Non ci sta Murtazaeva, la russa si riporta a -1, 18 secondi sul cronometro. 11:20 Stoccata di Sun, potrebbe essere decisiva, 8-6! 11:19 Dritta al petto Sun, che non ne vuole sapere di perdere. 11:18 Attacco simultaneo, 6-6. 11:17 Parità, che reazione di Murtazaeva, si decide tutto nell'ultimo ...

