LIVE Scherma, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: sale l’attesa, tra poco la finale di Luigi Semele! (Di sabato 24 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:48 Cartellino giallo per entrambe, un minuto senza stoccate. 13:47 Si parte! 13:45 E’ il momento della finale della spada femminile, in pedana la cinese Yiwen Sun e la rumena Ana Maria Popescu. 15-11 Medaglia di bronzo per Junghwan Kim! 14-11 Kim si porta ad una stoccata dal bronzo. 12-11 Botta alla testa adesso per Kim, incontro che sta andando molto per le lunghe. 11-11 Piccolo problema alla caviglia per il coreano. Ne approfitta Bazadze. 11-10 Indemoniato Kim in questa fase finale. 9-10 Kim non ci sta e si riporta sotto. 6-8 Bazadze va alla pausa avanti di due. 6-6 Si torna ... Leggi su oasport (Di sabato 24 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:48 Cartellino giallo per entrambe, un minuto senza stoccate. 13:47 Si parte! 13:45 E’ il momento delladella spada femminile, in pedana la cinese Yiwen Sun e la rumena Ana Maria Popescu. 15-11 Medaglia di bronzo per Junghwan Kim! 14-11 Kim si porta ad una stoccata dal bronzo. 12-11 Botta alla testa adesso per Kim, incontro che sta andando molto per le lunghe. 11-11 Piccolo problema alla caviglia per il coreano. Ne approfitta Bazadze. 11-10 Indemoniato Kim in questa fase. 9-10 Kim non ci sta e si riporta sotto. 6-8 Bazadze va alla pausa avanti di due. 6-6 Si torna ...

