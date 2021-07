LIVE Scherma | Olimpiadi Tokyo in DIRETTA | Rossella Fiamingo batte la campionessa del mondo!!

Leggi su oasport

(Di sabato 24 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3.29 Già in pedana anche la giovane milanese Federica Isola che affronta la veterana tunisina Sarra Besbes. 3.27 Nel frattempo la testa di serie numero 1 Injeong Choi è uscita per 15-11 contro la russa Murtazaeva. 3.26adesso agli ottavi attende una tra la polacca Jarecka e la russa Kolobova: la viceolimpica vuole continuare a sognare! 3.23OOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!! 10-9!!!!!!!!! L’ULTIMA STOCCATA SIGNIFICA OTTAVI DI FINALE!!!! UNA VITTORIA IMPORTANTISSIMA CONTRO LADEL! 3.22 ...