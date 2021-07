LIVE Scherma, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Popescu e Sun le finaliste della spada, è il momento di Samaele! (Di sabato 24 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:25 Sale l’attesa, gli atleti fanno il proprio ingresso sul campo gara. 12:23 L’azzurro sfiderà il coreano Junghwan Kim, testa di serie n.15. 12.20 CI SIAMO! Tra pochi istanti toccherà a Luigi Samaele! 12:16 Allungo finale di Szilagyi, che vola in finale (15-13)! 12:14 Arriva addirittura il sorpasso del georgiano, che si porta a due stoccate dalla vittoria. 12:12 Ennesima reazione di Bazadze, che impatta sull’ 11-11. 12:11 L’ungherese mantiene due stoccate di vantaggio, 11-9. 12:10 Nuovo allungo di Szilagyi, si va ad elastico (10-8). 12:08 Tre parate e risposte consecutive per Bazadze, che si ... Leggi su oasport (Di sabato 24 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12:25 Sale l’attesa, gli atleti fanno il proprio ingresso sul campo gara. 12:23 L’azzurro sfiderà il coreano Junghwan Kim, testa di serie n.15. 12.20 CI SIAMO! Tra pochi istanti toccherà a Luigi12:16 Allungo finale di Szilagyi, che vola in finale (15-13)! 12:14 Arriva addirittura il sorpasso del georgiano, che si porta a due stoccate dalla vittoria. 12:12 Ennesima reazione di Bazadze, che impatta sull’ 11-11. 12:11 L’ungherese mantiene due stoccate di vantaggio, 11-9. 12:10 Nuovo allungo di Szilagyi, si va ad elastico (10-8). 12:08 Tre parate e risposte consecutive per Bazadze, che si ...

Advertising

fanpage : Rimonta da sogno per gli azzurri del volley. L'Italia c'è! - zazoomblog : LIVE Scherma Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Yiwen Sun la prima finalista nella spada attesa per Samaele! - #Scherma… - fanpage : Beffato il campionissimo Pogacar, le immagini eliminano ogni dubbio: - zazoomblog : LIVE Scherma Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Samele in semifinale si riparte con la spada femminile! - #Scherma… - Luca_1998 : RT @fanpage: Irma Testa vola agli ottavi!??: -