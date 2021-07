LIVE Scherma, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Luigi Samele è in finale, rimonta da sogno dell’azzurro! (Di sabato 24 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:43 rimonta commovente dell’azzurro, sul 6-12 sembrava persa, le speranze erano al lumicino, ma Luigi ci ha creduto e con un’incredibile serie di 9 stoccate a 0 si è guadagnato l’accesso in finale, pazzesco! 15-12 LuigiIIIIIIII SameleEEEEEEEE E’ IN finaleEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!!!! E’ MEDAGLIAAAAA PER L’ITALIAAAAAAAAA!!! 14-12 STOCCATA VINCENTE DI Samele, NE MANCA UNAAAAAA!!!! 13-12 E PASSA IN VANTAGGIO Luigi Samele, CI CREDIAMO!! 12-12 ... Leggi su oasport (Di sabato 24 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12:43commovente dell’azzurro, sul 6-12 sembrava persa, le speranze erano al lumicino, maci ha creduto e con un’incredibile serie di 9 stoccate a 0 si è guadagnato l’accesso in, pazzesco! 15-12IIIIIIIIEEEEEEEE E’ INEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!!!! E’ MEDAGLIAAAAA PER L’ITALIAAAAAAAAA!!! 14-12 STOCCATA VINCENTE DI, NE MANCA UNAAAAAA!!!! 13-12 E PASSA IN VANTAGGIO, CI CREDIAMO!! 12-12 ...

Advertising

fanpage : Rimonta da sogno per gli azzurri del volley. L'Italia c'è! - zazoomblog : LIVE Scherma Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Yiwen Sun la prima finalista nella spada attesa per Samaele! - #Scherma… - fanpage : Beffato il campionissimo Pogacar, le immagini eliminano ogni dubbio: - zazoomblog : LIVE Scherma Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Samele in semifinale si riparte con la spada femminile! - #Scherma… - Luca_1998 : RT @fanpage: Irma Testa vola agli ottavi!??: -