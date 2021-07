LIVE Scherma | Olimpiadi Tokyo in DIRETTA | Fiamingo | Isola e Navarria agli ottavi di finale!! En-plein Italia!

Leggi su oasport

(Di sabato 24 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4.48 Si avvicina il momento dell’esordio di Luca Curatoli, testa di serie numero 3 del tabellone della sciabola maschile. Il napoletano affronta ai sedicesimi di finale il rumeno Teodosiu. 4.45 Maradovrà quindi vedersela contro l’estone Lehis che in precedenza ha avuto la meglio della polacca Trzebinska per 11-10. 4.42AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!! COLPO DOPPIO FINALE EDI!!!!! 15-12!!!!! E’ EN-ITALIA...