LIVE Scherma, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: alle 2.55 in pedana Rossella Fiamingo (Di sabato 24 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2.50 Fra cinque minuti scenderà in pedana la prima azzurra: Rossella Fiamingo affronta l’ex azzurra e campionessa del mondo 2019 Nathalie Moellhausen in una sfida già affascinante e intrigante. 2.47 Nelle altre sfide il giapponese Streets batte l’algerino Bounabi per 15-9 ed affronterà l’americano Dershwitz (testa di serie n.2). Il venezuelano Quintero supera a sorpresa il padrone di casa Yoshida per 15-13 e se la vedrà con il bi-campione olimpico Szilagyi al secondo turno. Vittoria tirata dell’americano Mackiewicz sul giapponese Shimamura per 15-13: per lui ci ... Leggi su oasport (Di sabato 24 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2.50 Fra cinque minuti scenderà inla prima azzurra:affronta l’ex azzurra e campionessa del mondo 2019 Nathalie Moellhausen in una sfida già affascinante e intrigante. 2.47 Nelle altre sfide il giapponese Streets batte l’algerino Bounabi per 15-9 ed affronterà l’americano Dershwitz (testa di serie n.2). Il venezuelano Quintero supera a sorpresa il padrone di casa Yoshida per 15-13 e se la vedrà con il bi-campione olimpico Szilagyi al secondo turno. Vittoria tirata dell’americano Mackiewicz sul giapponese Shimamura per 15-13: per lui ci ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: 24 luglio subito scherma e ciclismo. Dell’Aquila ci prova occhio ad arco e tiro a… - zazoomblog : LIVE – Scherma maschile prima giornata Tokyo 2020 (DIRETTA) - #Scherma #maschile #prima #giornata - zazoomblog : LIVE Scherma Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: cominciano i primi turni dei due tabelloni! - #Scherma #Olimpiadi #Tokyo… - infoitsport : LIVE Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: 24 luglio, subito scherma e ciclismo. Dell'Aquila ci prova, occhio ad arco e tiro… - infoitsport : LIVE Scherma, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Rossella Fiamingo, Mara Navarria e Luca Curatoli all'assalto! -