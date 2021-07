LIVE Nuoto | Olimpiadi Tokyo in DIRETTA | Razzetti in finale nei 400 misti!

Leggi su oasport

Ottima prova delle due italiane che stabiliscono il personale stagionale in una gara dillo straordinario con Huske che tocca a metà sotto il record del mondo e poi si fa recuperare da Sjoestrem che vince in 56?18, 56?29 per la statunitense Huske, 56?99 per la bielorussa Shkurdai e poi 57?41 per Di Liddo, quarta e 57?70 per Bianchi quinta 12.29: Ci sono Bianchi e Di Liddo al via nella penultima batteria 12.37: La terza batteria dei 100 farfalla va alla canadese MacNeil con uno stratosferico 56?55, secondo posto per la francese Wattel in 57?08, terzo per la statunitense Curzan in ...