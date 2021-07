LIVE – Napoli-Pro Vercelli 1-0, amichevole precampionato 2021 (DIRETTA) (Di sabato 24 luglio 2021) La DIRETTA testuale di Napoli-Pro Vercelli. Gli azzurri, dopo il netto successo nella prima amichevole contro la Bassa Anaunia, si preparano a disputare il loro secondo test stagionale contro i piemontesi. Gli uomini guidati da Luciano Spalletti, in vista della prima giornata di campionato contro il Venezia, scenderanno in campo nella giornata odierna di sabato 24 luglio alle ore 17:30. Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti attraverso una DIRETTA testuale. COME SEGUIRE IL MATCH CALENDARIO AMICHEVOLI Napoli TUTTE LE AMICHEVOLI DEI CLUB DI SERIE A AGGIORNA LA ... Leggi su sportface (Di sabato 24 luglio 2021) Latestuale di-Pro. Gli azzurri, dopo il netto successo nella primacontro la Bassa Anaunia, si preparano a disputare il loro secondo test stagionale contro i piemontesi. Gli uomini guidati da Luciano Spalletti, in vista della prima giornata di campionato contro il Venezia, scenderanno in campo nella giornata odierna di sabato 24 luglio alle ore 17:30. Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti attraverso unatestuale. COME SEGUIRE IL MATCH CALENDARIO AMICHEVOLITUTTE LE AMICHEVOLI DEI CLUB DI SERIE A AGGIORNA LA ...

Advertising

SkySport : ? IL CESENA CALCIO È A TORINO ?? Alle 18 la sfida contro la Juventus di Allegri ?? Amichevole LIVE su Sky Sport Uno ??… - SmorfiaDigitale : LIVE - Napoli-Pro Vercelli 1-0 (26' Osimhen): infortunio per Demme, azzurri infu... - PartenoPesce : @DomApuzzo Napoli pro Vercelli live - PietroAgoglia : RT @LeBombeDiVlad: LIVE - #Napoli-#ProVercelli, Diego #Demme out in seguito ad un brutto intervento ???? Le immagini #LBDV #LeBombeDiVlad… - tittiimprota : NAPOLI - PRO VERCELLI amichevole in esclusiva su @canale_21. Live dalle 17.30. Replica alle 21 @robertososapampa9… -