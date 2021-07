LIVE Musetti-Millman, Olimpiadi Tennis in DIRETTA: pochi minuti prima dell’atteso debutto del toscano a Tokyo (Di sabato 24 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3:54 Ricordiamo anche che Lorenzo Sonego debutterà come secondo match contro il giapponese Taro Daniel, e ancora nipponico è l’avversario di Fabio Fognini (terzo match sullo stesso campo di Sara Errani, il 3), e cioè Yuichi Sugita. 3:51 Meno di dieci minuti all’ingresso in campo di Musetti e Millman, quest’ultimo parte di un team australiano maschile composto da due soli elementi: l’altro è James Duckworth. 3:48 Giudice di sedia di questo confronto sarà il tedesco Timo Janzen. 3:45 A proposito di durata degli incontri, per queste Olimpiadi tutte le ... Leggi su oasport (Di sabato 24 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3:54 Ricordiamo anche che Lorenzo Sonego debutterà come secondo match contro il giapponese Taro Daniel, e ancora nipponico è l’avversario di Fabio Fognini (terzo match sullo stesso campo di Sara Errani, il 3), e cioè Yuichi Sugita. 3:51 Meno di dieciall’ingresso in campo di, quest’ultimo parte di un team australiano maschile composto da due soli elementi: l’altro è James Duckworth. 3:48 Giudice di sedia di questo confronto sarà il tedesco Timo Janzen. 3:45 A proposito di durata degli incontri, per questetutte le ...

