LIVE Musetti-Millman 3-6, Olimpiadi Tennis in DIRETTA: l’australiano porta a casa d’autorità il primo set (Di sabato 24 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-6 Set Millman, rischia il numero Musetti con palla corta e pallonetto da vicino alla rete, ma la palla termina lunga e dunque il primo set è dell’australiano in poco meno di un’ora. 40-15 Due set point Millman, cerca il rovescio tagliato Musetti, ma lo mette in rete e poi si complimenta in maniera ovviamente ironica con sé stesso. 30-15 Gran rovescio di Millman per aprirsi il campo, poi è facile lo smash. 15-15 Prima centrale vincente di Millman. 0-15 Dritto incrociato largo di ... Leggi su oasport (Di sabato 24 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-6 Set, rischia il numerocon palla corta e pallonetto da vicino alla rete, ma la palla termina lunga e dunque ilset è delin poco meno di un’ora. 40-15 Due set point, cerca il rovescio tagliato, ma lo mette in rete e poi si complimenta in maniera ovviamente ironica con sé stesso. 30-15 Gran rovescio diper aprirsi il campo, poi è facile lo smash. 15-15 Prima centrale vincente di. 0-15 Dritto incrociato largo di ...

