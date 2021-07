LIVE – Musetti-Millman 3-6, 4-5 Olimpiadi Tokyo 2020: RISULTATO in DIRETTA (Di sabato 24 luglio 2021) PR Il LIVE e la DIRETTA testuale della sfida tra Lorenzo Musetti e John Millman, valevole per il primo turno delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Parte il torneo olimpico per quanto concerne il tennis e l’azzurro dovrà immediatamente sfidare un ottimo interprete del tennis sul veloce; l’australiano offre il meglio di sé sul cemento e darà filo da torcere al giovane carrarese, sebbene Musetti vorrà a tutti costi centrare la vittoria all’esordio. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale ai propri lettori, non prima delle ore 04.00 italiane. Segui il ... Leggi su sportface (Di sabato 24 luglio 2021) PR Ile latestuale della sfida tra Lorenzoe John, valevole per il primo turno delledi. Parte il torneo olimpico per quanto concerne il tennis e l’azzurro dovrà immediatamente sfidare un ottimo interprete del tennis sul veloce; l’australiano offre il meglio di sé sul cemento e darà filo da torcere al giovane carrarese, sebbenevorrà a tutti costi centrare la vittoria all’esordio. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale ai propri lettori, non prima delle ore 04.00 italiane. Segui il ...

