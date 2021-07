LIVE Musetti-Millman 3-6 4-5, Olimpiadi Tennis in DIRETTA: l’australiano serve per il match (Di sabato 24 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-5 Break Millman, comanda fin dalla risposta l’australiano togliendo di nuovo la battuta a Musetti con il dritto. E andrà a servire per il match al cambio di campo. 30-40 Palla break Millman, e stavolta Musetti si arrabbia tantissimo dopo questo rovescio spedito larghissimo. 30-30 Millman si crea lo spazio per comandare dal centro e poi venire a prendersi il punto a rete. Attimi decisivi questi. 30-15 Dritto all’incrocio delle righe di Millman. 30-0 Prima esterna, palla appoggiata ... Leggi su oasport (Di sabato 24 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-5 Break, comanda fin dalla rispostatogliendo di nuovo la battuta acon il dritto. E andrà a servire per ilal cambio di campo. 30-40 Palla break, e stavoltasi arrabbia tantissimo dopo questo rovescio spedito larghissimo. 30-30si crea lo spazio per comandare dal centro e poi venire a prendersi il punto a rete. Attimi decisivi questi. 30-15 Dritto all’incrocio delle righe di. 30-0 Prima esterna, palla appoggiata ...

zazoomblog : LIVE Musetti-Millman 3-6 1-2 Olimpiadi Tennis in DIRETTA: set e break di vantaggio per l’australiano - #Musetti-Mil… - genperisi : RT @Eurosport_IT: AL VIA IL TENNIS, subito in campo Lorenzo Musetti ???????? Segui LIVE il match contro Millman ?? #Tokyo2020 | #GiochiOlimpi… - zazoomblog : LIVE – Musetti-Millman 3-6 0-0 Olimpiadi Tokyo 2020: RISULTATO in DIRETTA - #Musetti-Millman #Olimpiadi #Tokyo - zazoomblog : LIVE Musetti-Millman 0-1 Olimpiadi Tennis in DIRETTA: primo game per l’australiano - #Musetti-Millman #Olimpiadi… - Eurosport_IT : AL VIA IL TENNIS, subito in campo Lorenzo Musetti ???????? Segui LIVE il match contro Millman ?? #Tokyo2020 |… -