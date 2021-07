LIVE Musetti-Millman 3-4, Olimpiadi Tennis in DIRETTA: due palle break non sfruttate dall’azzurro nel settimo game (Di sabato 24 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-40 Palla break Millman: altra brillante prima al centro di Musetti. 15-40 Due palle break Millman: buona prima di Musetti. 0-40 Tre palle break Millman: palla corta un po’ troppo corta di Musetti, si ferma sul nastro. 0-30 Spinge bene con il dritto Millman, Musetti non trova una buona replica in corsa. Stavolta è lui a trovarsi in difficoltà. 0-15 Palla corta non proprio bella di ... Leggi su oasport (Di sabato 24 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-40 Palla: altra brillante prima al centro di. 15-40 Due: buona prima di. 0-40 Tre: palla corta un po’ troppo corta di, si ferma sul nastro. 0-30 Spinge bene con il drittonon trova una buona replica in corsa. Stavolta è lui a trovarsi in difficoltà. 0-15 Palla corta non proprio bella di ...

Eurosport_IT : AL VIA IL TENNIS, subito in campo Lorenzo Musetti ???????? Segui LIVE il match contro Millman ?? #Tokyo2020 |… - zazoomblog : LIVE – Musetti-Millman 1-2 Olimpiadi Tokyo 2020: RISULTATO in DIRETTA - #Musetti-Millman #Olimpiadi #Tokyo - possodirti : live con Musetti eccoci - OA_Sport : #Tokyo2020 DIRETTA LIVE - Lorenzo Musetti tra poco all'esordio olimpico: il giovane toscano sfida John Millman all'… - zazoomblog : LIVE – Musetti-Millman 0-0 Olimpiadi Tokyo 2020: RISULTATO in DIRETTA - #Musetti-Millman #Olimpiadi #Tokyo -