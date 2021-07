LIVE – Milan-Modena 4-0, amichevole precampionato 2021 (DIRETTA) (Di sabato 24 luglio 2021) La DIRETTA testuale di Milan-Modena. I rossoneri, dopo il successo nella prima amichevole stagionale contro la Pro Sesto, si preparano a disputare il suo secondo test contro il Modena. Gli uomini guidati da Stefano Pioli, in vista della prima giornata di campionato contro la Sampdoria, scenderanno in campo con gli emiliani nella giornata odierna di sabato 24 luglio alle ore 17:00. Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti attraverso una DIRETTA testuale. COME SEGUIRE IL MATCH CALENDARIO AMICHEVOLI Milan TUTTE LE AMICHEVOLI DEI CLUB DI SERIE A AGGIORNA LA ... Leggi su sportface (Di sabato 24 luglio 2021) Latestuale di. I rossoneri, dopo il successo nella primastagionale contro la Pro Sesto, si preparano a disputare il suo secondo test contro il. Gli uomini guidati da Stefano Pioli, in vista della prima giornata di campionato contro la Sampdoria, scenderanno in campo con gli emiliani nella giornata odierna di sabato 24 luglio alle ore 17:00. Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti attraverso unatestuale. COME SEGUIRE IL MATCH CALENDARIO AMICHEVOLITUTTE LE AMICHEVOLI DEI CLUB DI SERIE A AGGIORNA LA ...

