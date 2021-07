LIVE Judo | Olimpiadi Tokyo in DIRETTA | Francesca Milani eliminata | dalle 10 si assegnano le prime medaglie

Leggi su oasport

(Di sabato 24 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6.40 Finiscono qui anche le eliminatorie del torneo maschile. Alle ore 10 si riparte con i ripescaggi tra Tsjakadoea (Ned)-Lesiuk (Ukr) e Kim (Kor)-Chkhvmiani (Geo), a seguire si svolgeranno le semifinali Takato (Jpn)-Smetov (Kaz) e Yang (Tpe)-Mkheidze (Fra). 6.35 Il kazako Yeldos Smetov batte per ippon il coreano Kim Won Jin e accede alle semifinali dei 60 kg maschili. 6.30 Naohisa Takato sopravvive ad un eterno Golden Score, batte il georgiano Chkhvmiani per hansoku make (triplo shido) e tiene in vita le speranze di medaglia d’oro per il Giappone anche al maschile. 6.22 In corso di svolgimento adesso il penultimo ...