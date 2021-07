LIVE Italia-Mongolia 15-14, basket 3×3 Olimpiadi in DIRETTA: le azzurre debuttano con una vittoria! (Di sabato 24 luglio 2021) SEGUI LA DIRETTA SU OA SPORT CON UN SOLO CLICK PROGRAMMA 24 LUGLIO – MEDAGLIERE – AZZURRI IN GARA OGGI Grazie a tutti per aver seguito con noi la DIRETTA di questa sfida d’esordio per l’Italia femminile di basket 3×3 e buona giornata! Vince, dunque, l’Italia che supera la Mongolia e conquista la prima vittoria nel torneo femminile di basket 3×3. Appuntamento questo pomeriggio contro la Francia FINISCE A TOKYO!!! L’Italia VINCE LA PRIMA PARTITA, SOFFRE CONTRO LA Mongolia, MA SI IMPONE 15-14 E FA IL PRIMO PASSO VERSO I PLAYOFF! 15-14 ... Leggi su oasport (Di sabato 24 luglio 2021) SEGUI LASU OA SPORT CON UN SOLO CLICK PROGRAMMA 24 LUGLIO – MEDAGLIERE – AZZURRI IN GARA OGGI Grazie a tutti per aver seguito con noi ladi questa sfida d’esordio per l’femminile di3×3 e buona giornata! Vince, dunque, l’che supera lae conquista la prima vittoria nel torneo femminile di3×3. Appuntamento questo pomeriggio contro la Francia FINISCE A TOKYO!!! L’VINCE LA PRIMA PARTITA, SOFFRE CONTRO LA, MA SI IMPONE 15-14 E FA IL PRIMO PASSO VERSO I PLAYOFF! 15-14 ...

Advertising

fanpage : Paola Enogu portabandiera olimpica durante #OpeningCeremony a rappresenta l'Europa. Un'emozione enorme ??… - fanpage : Rimonta da sogno per gli azzurri del volley. L'Italia c'è! - live_dom : RT @Gitro77: Nel 2018 in Italia il PIL reale pro capite è stato di 26.700 €. Se fossimo rimasti in linea col trend storico, sarebbe invece… - sportface2016 : #Tokyo2020 #Basket3x3 LIVE - Italia e Mongolia scendono sul parquet dell'Aomi Urban Sports Park: segui gli aggiorn… - LuisellaLamber1 : @suqgenova @peirolero @Internazionale @UNESCO @MiC_Italia @MiTE_IT @ComunediGenova @PortoAnticoGe @CSP_live… -